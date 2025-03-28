Pegasus'tan 9 Günlük Bayram Tatiline 157 Ek Sefer
Ramazan Bayramı'nın 9 güne yükselmesiyle vatandaşlar tatil için şehir değiştirmeye başladı. Bu kapsamda yoğunluk yaşanması nedeniyle Pegasus Hava Yolları 157 ek sefer planladığını duyurdu.
Bayram tatili nedeniyle Pegasus Havayolları 92'si iç hat, 65'i dış hat seferi olmak üzere toplam 157 ek sefer yapacak.
Şirket, en çok ek seferi yolcu talepleri doğrultusunda iç hatlarda Antalya, İzmir, Çukurova, Ankara ve Bodrum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra dış hatlarda ise Paris, Londra, Roma, Prag ve Barselona için planladı.