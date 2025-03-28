Ekonomiye Güven Yaklaşık İki Yılın Zirvesinde

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu. Böylelikle ekonomik güven Mayıs 2023'ten beri en yüksek düzeye ulaştı.

Ekonomiye Güven Yaklaşık İki Yılın Zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta 99,2 iken, martta yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu. Endeks şubatta 99,2 değerini almıştı. Ekonomik güven Mayıs 2023'ten beri en yüksek düzeye ulaştı.

Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,6 artışla 85,9'a ulaştı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,4 artarak 103,2'ye çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 artarak 114,4 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 113,4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 88,9 değerini aldı.

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Kaynak: AA

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