İflas Bayrağını Çekmişti! Altınyaldız’ın Konkordato Talebi Reddedildi

Mimari ve endüstriyel çelik yapılar alanında faaliyet gösteren Altınyaldız Makine’nin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Şirketin iflas sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşanırken, mahkeme geçici mühletin kaldırılmasına karar verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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İflas Bayrağını Çekmişti! Altınyaldız’ın Konkordato Talebi Reddedildi

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, Altınyaldız Makine Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yanı sıra Aras Gıda, Global Gıda, Micromax Plastik ve Nsm Global Gıda'nın da konkordato talepleri değerlendirildi.

Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda söz konusu şirketlerin konkordato başvurularını reddederek, verilen geçici mühleti kaldırdı.

İflas Bayrağını Çekmişti! Altınyaldız’ın Konkordato Talebi Reddedildi - Resim : 1

TEDBİRLER SONLANDIRILDI

Mahkeme ayrıca, daha önce atanmış konkordato komiserlerinin görevine son verildiğini ve konkordato kapsamında alınan tüm tedbirlerin kaldırıldığını açıkladı. Kararın, ilgili taraflara ilanen duyurulmasına hükmedildi.

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