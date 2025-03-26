Kocaeli'nin Karton Devi Resmen İflas Etti

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato tasdiki davasında ESA Karton’un konkordato talebini reddetti. Mahkeme, şirketin talebinin kabul edilmemesinin ardından geçici mühletle verilen tedbirlerin de kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun 308. maddesi gereğince ESA Karton’un iflasına karar verildi.

Mahkemenin iflas kararına göre, ESA Karton’un iflası 8 Ocak 2025 tarihinde saat 13:15’te resmen açılmış oldu.

EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ ARTIKÇA BÜYÜYOR

Türkiye ve dünya genelinde ekonomik krizler, birçok sektörde zorluklara yol açarken, işletmelerin finansal durumlarını sürdürebilmesi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Son yıllarda, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların konkordato başvurularında önemli bir artış gözlemleniyor. ESA Karton’un iflası, bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekonomik belirsizlikler ve küresel finansal zorluklar, birçok işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesini güçleştirdi. ESA Karton’un iflası, sektördeki birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösterdi.