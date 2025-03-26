Doğum Parası ve İzinleri Artıyor! Asgari Ücretli Annenin Maaşında 5.923 Liralık Kayıp Vardı: Meclis’e Geldi

Türkiye’de doğurganlık oranları son yıllarda hızla geriliyor. Nüfusun kendini yenileme sınırının altına düşmesi ise endişe yaratıyor. Hükümet, bu durumu tersine çevirmek amacıyla yeni teşvik programları ve sosyal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Özellikle doğum yardımları, doğum izinlerinin uzatılması ve ebeveynlere yönelik desteklerin artırılması gündemde.

Bu kapsamda 2025 itibarıyla doğan çocuklar için maddi destekleri artırmayı, kadın istihdamının korunmasını ve bazı eşitsizliklerin giderilmesini hedefleyen düzenleme teklifi Meclis’e sunuldu. Yarın ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konu detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

DOĞUM YARDIMLARI ARTIYOR

Habetürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, teklifin yasalaşmasıyla 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için ilk çocukta tek seferlik 5.000 TL doğum yardımı yapılacak. İkinci çocukta 60 ay süreyle aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocukların doğumunda ise 60 ay süreyle aylık 5.000 TL doğum yardımı yapılacak.

AB ÜLKELERİNDE İZİN SÜRESİ TÜRKİYE’EN 4 KAT FAZLA

Öte yandan Türkiye doğum izni süresi bakımından OECD ve AB üyesi ülkelerin alt sıralarında yer alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde 67 haftayı bulan doğum izinleri Türkiye’de ise sadece doğum öncesi ve sonrası 8’er hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor.

Analık izninin hem işçi hem de memur kadınlar için uzatılması gündemde. Sürenin ne kadar uzatılacağı Nüfus Politikaları Kurulu’nun çalışması sonunda belli olacak.

ASGARİ ÜCRETLİ ANNENİN MAAŞINDA 6 BİN LİRAYA YAKIN KAYIP

Annelere doğum izni esnasında SGK iş göremezlik ödeneği veriyor. Bu sürede 22.104 TL kazanan asgari ücretli bir annenin aylık geliri SGK’ya bildirilen günlük prime esas kazançlarının 3’te 2’si baz alınarak hesaplandığında büyük oranda azalıyor. Kayıp 5923 lirayı buluyor.

Memur kadınlar ise fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç diğer mali haklarını ve sosyal yardımlarını analık izni süresinde almaya devam ediyorlar.

YARIM ÇALIŞMA İZNİ TERCİH EDİLMİYOR

Türkiye’de anneler doğum izni sonrası yarım çalışma hakkına da sahip. İlk doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay ve üçüncü doğumda ise 6 ay yarı zamanlı çalışabiliyor. Ancak asgari ücretin üzerinde maaş alanların ücretlerinde de ciddi düşüş yaşanıyor. Bu sebepten dolayı yarım çalışma izni benimsenmezken rakamlar da bu durumu gözler önüne serdi. 2017 yılında 2.352 kişi olan yarım çalışma izni kullanan işçi sayısı 2024 yılında 710 kişiye geriledi.

SÜT İZİNLERİNDE EŞİTLEME YOLDA

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni veriliyor. Süt izni, analık izni sonrası 2 aydan 6 aya kadar süren yarım çalışma döneminin bitiminden itibaren başlıyor. Kadın memurlar da analık izin süresinin bitiminden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda ise günde 1,5 saat süt izni kullanabiliyor. Eşi doğum yapan memur on gün babalık izni kullanabiliyor. İşçilerin babalık izni süresi ise beş gün ile sınırlı. İşçi kadınlar doğumdan sonra 6 aya kadar, memur kadınlar ise 24 aya kadar ücretsiz izin kullanabiliyorlar.

Kaynak: Habertürk