Konya'da Mevlana Şekeriyle Ünlenmişti! Şirket İflas Bayrağını Çekti: Mahkeme Geçici Mühlet Verdi

1980 yılında Konya'da faaliyete başlayan ve Mevlana şekerleriyle tanınan Konya Giba Gıda, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebi üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Konya'da Mevlana Şekeriyle Ünlenmişti! Şirket İflas Bayrağını Çekti: Mahkeme Geçici Mühlet Verdi

Konya Giba Gıda İmalat Şirketi için açılan konkordato davası sonucunda, mahkeme 17 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı verdi. Ayrıca, geçici konkordato komiseri olarak Ahmet Bulca atandı.

İTİRAZ HAKKI

İİK'nun 288. maddesi uyarınca, alacaklılar, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde dilekçe ile mahkemeye başvuruda bulunarak, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığına dair itirazda bulunabilir ve konkordato talebinin reddini isteyebilir.

Konya Giba Gıda’nın konkordato süreci, şirketin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde başlatıldı. Şirket, bu süre zarfında mali durumunu düzeltmeyi hedefliyor.

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