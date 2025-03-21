Yabancı Turist Sayısında Şubat'ta Düşüş

2025 yılı Şubat ayında Ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,34 oranında bir düşüş göstererek 2 milyon 171 bin 942 oldu. Geçen yıl Şubat'ta gelen turist sayıs 2 milyon 294 kişi olarak izlenmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, 2025 yılında Ocak-Şubat döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 4 milyon 343 bin 60 kişi oldu.

Şubat'ta ülkeye gelen yabancı ziyaretçileri en çok sırasıyla İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari kentlerinden giriş yaptı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKE İRAN OLDU

Şubat ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla İran, Rusya, Bulgaristan, Almanya ve Gürcistan oldu.

Kaynak: Haber Merkezi