Tüketici Güveninde 2 Yılın Zirvesi

Tüketici güven endeksi, mart ayında yüzde 4,6 artarak 85,9'e yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Tüketici Güveninde 2 Yılın Zirvesi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 82,1 iken Mart ayında yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 70,9 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 84,7 olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 84,6 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 103,2 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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