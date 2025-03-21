Merkez Bankası'ndan 2018 Sonrası Bir İlk! Hakan Kara'dan TCMB'ye Destek: 'Gereksiz Rezerv Kaybetmek Yerine...'

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) takvimin dışına çıkarak beklenmedik bir ara toplantı gerçekleştirdi. Yaşanan sert dalgalanmalar sonrası piyasaları rayına oturtmak için hamlelerini peş peşe açıkladı. Bu kapsamda gecelik vadede borç verme faizini yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkardı. TCMB, politika faizini yüzde 42,5'te, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu. Ek önlemlerin ise gelebileceği mesajını verdi. Ayrıca banka bir hafta vadeli repo ihaleleriyle fonlama yapmayacağını duyurdu.

400 BAZ PUAN DAHA YUKARIDA OLABİLİR

Reuters’ın haberine göre TCMB, en sonra Mayıs 2018'de olağanüstü toplantıyla faiz artışına giderken, işlemciler ve analistler bugün alınan kararlar ile gecelik piyasada faizlerin düne göre 350-400 baz puana kadar daha yukarıda oluşabileceğine, bunun da önemli bir sıkılaştırma sağlayabileceğine dikkat çektiler.

PPK karar metninde, "Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır" denildi.

Metinde ayrıca, para politikasının sıkılaştırılabileceğine vurgu yapılarak, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

HAKAN KARA: 'ÖNEMLİ VE DOĞRU BİR ADIM'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Kara, kararı doğru bir adım olarak görerek, “Bu düzenleme, son dönemde yüzde 42 olan gecelik piyasa faizlerini yüzde 46'ya kadar yükseltme esnekliği veriyor. Gereksiz rezerv kaybetmek yerine hızlıca bu kararı alarak elinin bağlı olmadığını göstermek önemli ve doğru bir adım" dedi.

Kaynak: Reuters