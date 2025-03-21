BİM ile FİLE Market Resmen Ayrıldı! Yeni Şirket için Süreç Tamamlandı: KAP'a Açıklama

BİM, gıda perakendeciliği alanında faaliyet gösteren FİLE Market’in bağımsız bir şirket olarak yapılandırılması sürecini tamamladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 12 Mart 2025’te alınan karar doğrultusunda, BİM’in tek pay sahibi olduğu 250 bin TL sermayeli "FİLE Market Mağazacılık Anonim Şirketi"nin kuruluş işlemleri tamamlandı. Yeni şirket, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından resmen tescil edildi.

BİM, daha önce FİLE Market’in ayrı bir organizasyon yapısıyla faaliyet gösterdiğini belirtmiş ve şirketleşme sürecini başlattığını duyurmuştu.

BİM DE PAY GERİ ALIMI YAPANLAR ARASINDA

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 19 Mart 2025 tarihli ilke kararı kapsamında, Borsa İstanbul’dan en fazla 4 milyon adet (4 milyon TL nominal değerli) pay geri alımı yapacağını açıkladı. Geri alım için ayrılacak fon ise şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere 2 milyar TL olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi