AB'den Trump'ı Kızdıracak Geri Adım! Erteledi

Avrupa Birliği (AB), Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi’nde AB ve ABD arasındaki ticari sorunlar hakkında konuşan Sefcovic, ABD'nin çelik ve alüminyum tariflerine karşılık olarak planladığı önlemleri, müzakerelere zaman tanımak için nisan ortasına kadar ertelediğini açıkladı.

Sefcovic, AB’nin ABD çelik ve alüminyum tariflerine karşı hazırladığı iki önlem setinin zamanlamasını uyumlu hale getireceklerini belirtti. Sefcovic, bu süreçte üye ülkelerle görüşeceklerini ve ABD tarafıyla müzakereler için de zaman kazanacaklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti. AB, aynı gün ABD'ye 26 milyar euroluk karşı önlem uygulanacağını açıklamıştı.

AB gümrük vergilerinin 1 ve 13 Nisan olmak üzere iki aşamada yürürlüğe girmesini planlarken, misilleme gümrük vergilerine tabi tutulabilecek ABD ürünleri listesi de yayımladı.

99 SAYFALIK ÜRÜN LİSTESİ

Et, tavuk, hindi, süt ve krema, kuruyemiş, kahve, meyve ve sebze, alkollü içecekler, sakız, elektronik sigara, Amerikan yaşam tarzıyla özdeşleşmiş viski, giysi, el aleti, makine ve motosiklet gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı liste 99 sayfadan oluştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilen viskilere getirilen yüzde 50 gümrük vergisinin kısa sürede kaldırılmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.