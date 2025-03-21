Herkesin Gözü Kapalıçarşı'da! Dolar ve Altın Fiyatlarında Yepyeni Bir Dönem: 'Tüm Unsurlar Hazır' Diyerek Duyurdular

Altın fiyatları küresel gelişmeleri takip ederek ons bazında rekor seviyelere ulaştı. Yurt içinde artan siyasi gerginlik ise gram altını, doları ve euroyu zirveye taşıdı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının yarattığı belirsizlik ve endişe, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin devam etmesi güvenli liman olarak görülen altına destek verse de kar realizasyonları altın fiyatını tepe noktasından bir miktar uzaklaştırdı. Bu sabah ons altın 3057 dolarlık zirvesinde geri çekilerek şu sıralar düşüşe geçti ve 3027 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI SAKİN SULARDA

Yurt içinde ise 4011 lira ile zirve yapan gram altın fiyatları da denge arayışlarını sürdürürken bu sabah 3700 liranın hemen altında hareket ediyor. Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları 6.264 TL’den, Cumhuriyet altını da 25.618 TL’den ekranlara yansıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN OLASI SENARYO

Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda,“Altının yeni bir rekor kırması için kendi başına bir tetikleyici görmemiz gerektiğini bile düşünmüyorum. Altının yükselmeye devam etmesi için gereken tüm temel unsurlar mevcut. Altın için yakın bir düzeltme göremiyorum. Ancak yükseliş trendini uzatmadan önce bir miktar şarj için 3.000 dolara geri çekilmesi oldukça muhtemel" diye konuştu.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan süreçte döviz kurlarında olağandışı bir yükseliş yaşanmış, TL sadece birkaç saatte yüzde 10’un üzerinde değer kaybetmişti. Dolar 41,10 TL’ye euro da 44,58 TL’ye yükselerek rekor tazelemiş ancak daha sonra Merkez Bankası’nın piyasaya müdahaleleri ile bir miktar geri çekilmişti.

Bu sabah ise dolar/TL kuru kapanışa göre yüzde 1,5’e yakın değer kazanarak 38 lira civarında değerleniyor. Euro/TL kuru da yüzde 1’in üzerinde değer kazancıyla 41,11 TL civarında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi