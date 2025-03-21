Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası dikkat çeken bir adım geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

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Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi resmen onaylandı.

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve ilgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesi ve tamamlanmasının ardından devri ile ilgili şartların belirlenmesine dair karar kapsamında yapılan değişiklik, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayandırıldı.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu - Resim : 1

PROJEYİ BAKANLIK DEVRALDI

Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek.

Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi.

Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Metro İBB Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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