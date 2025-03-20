Nike ve Sendika Anlaşamadı: Çalışanlar Yarın İş Bırakacak

Türkiye’de toplam 60 mağazası bulunan Nike grevle karşı karşıya kaldı. Türkiye'deki dokuz Nike mağazasının sendikalı perakende çalışanları, tarafların yeni bir toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varamamasının ardından cuma günü greve gidecek.

Greve gitmeye hazırlanan dokuz Türk şirket mağazasında yaklaşık 250 işçi çalışıyor. Öte yandan ülkedeki diğer franchise mağazalar ise toplu iş sözleşmesi kapsamında yer almıyor. Yerel sendika Koop-İş'in Genel Sekreteri Metin Güney'e göre Nike'ın sendikalı mağaza çalışanları şirketin Türkiye'deki geleceği konusunda endişeli. Perakendeci kısa süre önce iki mağazasını kapattı.

Güney, işçilerin birinci önceliğinin iş güvencesi olduğunu ve işten çıkarmalar ve daha fazla mağaza kapanması durumunda daha iyi bir tazminat paketi aradıklarını söyledi. Diğer anlaşmazlık noktaları arasında ikramiyeler, kıdem primleri, yemek ödenekleri ve disiplin komiteleri yer alıyor.

Kaynak: Bloomberg