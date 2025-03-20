Merkez Bankası'ndan Beklenmedik Toplantı: Borç Verme Faiz Oranlarında Değişiklik, Yüzde 46'ya Çıkarıldı

Merkez Bankası, son gelişmelerin ardından yaptığı beklenmedik toplantıda, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi.

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Merkez Bankası'ndan Beklenmedik Toplantı: Borç Verme Faiz Oranlarında Değişiklik, Yüzde 46'ya Çıkarıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu onlarca kişinin gözaltına alınmasının ardından piyasalar hareketlendi. Merkez Bankası, son gelişmelerin ardından yaptığı beklenmedik toplantıda, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 41’de sabit tutulmasına karar verildi.

Para Politikası Kurulu Ara Toplantısı Kararı’nda piyasadaki oynaklığı sınırlamak adına TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alındığına yer verilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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