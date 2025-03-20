Döviz Satışları ile Piyasalara Müdahale Gelmişti! Merkez Bankası Rezervleri Açıklandı: Dolar Tahminlerine ‘İmamoğlu’ Ayarı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan operasyonlar sonrası finans piyasalarında sert bir dalgalanma yaşanmıştı. Döviz kuru siyasi belirsizlik nedeniyle yüzde 11 civarlarında yükseliş yaşarken Merkez Bankası ise peş peşe 2 günde piyasaya döviz satarak müdahalede bulunmuştu.

DOLAR VE EURODA BU RAKAMLARI İLK KEZ GÖRDÜ

Siyasi tansiyonun yükselmesiyle döviz piyasasında hareketlilik arttı. Dün gün içinde dolar 41,10 TL’ye euro da 44,58 TL’ye yükselerek rekor tazeledi. Ancak Merkez Bankası’nın dövize müdahale etmesiyle gün içinde yükseliş yüzde 6 seviyelerinde çekildi. Şu sıralarda ise euro 41,21, dolar da 38 TL’den işlem görüyor.

2 DEV BANKADAN DOLAR/TL TAHMİNİ

Türkiye’deki siyasi gelişmeler uluslararası yatırım bankalarının da radarına girdi. ABD’nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs Merkez Bankası’nın dolarizasyon riskini kontrol altına alacak yeterli alanı olduğunu vurgularken 12 ay içinde dolar/TL’nin 42 TL seviyesine ulaşacağını tahmin etti.

HSBC ise İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının Türkiye’de siyasi belirsizliği artırdığına dikkat çekti. Bunu ekonomi yönetimi için de zorlayıcı bir süreci beraberinde getirebileceğine vurgu yapan ev banka dolar kurunun yılı 41-43 TL bandında kapatacağını öngördü. Yukarı yönlü risklerin devam ettiği ve yıl sonuna kadar daha sert bir yükselişin mümkün olduğu uyarısını yapmayı da es geçmedi.

MERKEZ BANKASI’NIN DOLARA MÜDAHALESİ SONRASI EN ÇOK O MERAK EDİLİYORDU

Türk bankaları, lirayı desteklemek için Çarşamba gü­nü öğlene kadar yaklaşık 8 mil­yar dolar satarak kuru dengelemede çalıştı. Bugün ise Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından herkesin en çok merak ettiği konu ise Merkez Bankası rezervleri oldu.

İŞTE MERKEZ BANKASI’NIN REZERVLERİ

TCMB döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 173 milyar doların üzerinde kalamamıştı. TCMB'nin uluslararası resmi rezerv varlıkları geçen haftaya göre yüzde 0,7 artarak 171,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Brüt döviz rezervleri bu dönemde 97 milyar 69 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervleri ise 74 milyar 13 milyon dolara çıktı.

KUR KORUMALI MEVDUAT 800 MİLYAR TL’NİN ALTINA ÇEKİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, KKM hesapları 14 Mart haftasında 26,6 milyar TL düşüş göstererek 825,4 milyar TL'den 798,8 milyar TL'ye geriledi

Kaynak: Haber Merkezi