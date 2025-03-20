Rekabet Kurumu'ndan 4 Dev Şirkete Soruşturma

Teknoloji perakendecisi Fakir, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt şirketleri hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı.

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Rekabet Kurumu'ndan 4 Dev Şirkete Soruşturma

Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir ile Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt şirketleri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Önaraştırma kapsamında elde edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında; Fakir'in yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin,

Fakir aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (Mediamarkt) arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla Fakir, Teknosa, Vatan ve Mediamarkt hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-07/177-M(2) sayı ile karar verilmiştir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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