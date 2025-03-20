Son 12 Ayda 5 Kez Faiz İndirdi! İsviçre Merkez Bankası'ndan 25 Baz Puanlık Hamle

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini, ekonomiye destek için beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürdü. Banka, son 12 aydaki beşinci faiz indirimini gerçekleştirdi. Piyasadaki beklenti de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Bugünkü faiz indirimi, Mart 2024’ten bu yana art arda beşinci indirim oldu. SNB, Mart 2024’te Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu.

SNB açıklamasında, enflasyon görünümün yakından izlendiği belirtilerek, “Bugünkü faiz ayarlamasıyla SNB, düşük enflasyonist baskı ve enflasyona yönelik artan aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında parasal koşulların uygun kalmasını sağlamaktadır.” ifadesi kullanıldı.

İsviçre'nin ekonomik görünümünün önemli ölçüde daha belirsiz hale geldiği aktarılan açıklamada, "Dünya genelinde artan ticaret ve jeopolitik belirsizlikler karşısında, yurt dışındaki gelişmeler ana riski oluşturmaya devam etmektedir." denildi.

İsviçre, şubattaki yüzde 0,3 ile büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

SNB, enflasyonun yüzde 0 ile 2 arasında seyretmesini hedefliyor. Banka, gerekirse döviz piyasasında aktif olmaya hazır olduğunu da belirtti.

Kaynak: AA