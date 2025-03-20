İsveç Merkez Bankası Politika Faizini Değiştirmedi

Bankadan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25'te tutmaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Banka, politika faizinin bir süre bu seviyede kalacağını değerlendirmektedir. Enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümünün gerektirmesi halinde harekete geçilecek.” denildi.

Özellikle ABD kaynaklı ticaret çatışması ve hızla değişen güvenlik durumu nedeniyle yurt dışındaki belirsizliğe dikkat çekilen açıklamada, "Ekonomik gelişmeler açısından önemli olan, ticaret politikasının yeniden şekillenmesi ve değişen güvenlik durumunun ardından Avrupa'da savunma harcamalarındaki güçlü artıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, iç talep, yatırım ve artan savunma harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin de önemli bir belirsizliğin söz konusu olduğu belirtildi.

2022'nin sonunda yüzde 10'un üzerine çıkan enflasyonun, Riksbank için sorun teşkil etmeye devam etmesi de dikkati çekiyor. Şubatta Tüketici Fiyat Endeksi, gıda ve elektrik fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle yüzde 2,2'den yüzde 2,9'a yükseldi.

Bankanın açıklamasında, “Yılın başında enflasyonda yaşanan yükseliş geçici olarak değerlendirilmektedir. Ancak Yönetim Kurulu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesine yol açabilecek bulaşıcı etkiler konusunda ihtiyatlı davranmaktadır.” denildi.

İsveç Merkez Bankası enflasyonun bu yıl yüzde 2 ila yüzde 3 arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Kaynak: AA