İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,5'te sabit tuttu.

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İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. BoE beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 4,5'te bıraktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini yüzde 4,5 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

8 üye faizin değişmemesi yönünde oy kullanırken, bir üye düşüş yönünde oy kullandı.

Banka, 1. çeyrek büyüme tahminini yüzde 0,1'den yüzde 0,25'e yükseltti.

Kaynak: Haber Merkezi

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