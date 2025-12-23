İstanbul'da 'Mali Müşavir' Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden, var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edilen ve gözaltına alınan 37 kişiden 21'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağlanan şirketlere sahte fatura temin edildiği ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kaydetmek yoluyla kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği de belirlendi. Şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti 2020-2021 yılı arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları belirlenmişti.

6 KİŞİ ARANIYOR

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6 kişinin yakalama çalışması ise sürüyor.

Emniyette işlemleri tamamlanan 37 şahıs, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 21 şüpheli tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

