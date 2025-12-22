Uyuşturucu Soruşturması Gece Hayatına da Uzandı: İstanbul’un Gözde Mekanı 'Kütüphane'nin Müdürü Gözaltında

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından biri olan ve "mahremiyet" vaadiyle tanınan 'Kütüphane' isimli işletmeye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskında işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul’un popüler eğlence mekanlarından biri olan "Kütüphane" isimli işletmenin müdürü Yaşar Koz da gözaltına alındı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, 'Kütüphane' isimli işletmeye, uyuşturucu operasyonu düzenlendi. "Ünlülerin uğrak yeri" olarak bilinen mekana yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı sağlandığı iddiasıyla işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

Diğer yandan ünlü işletmeci Umut Evirgen ve gazeteci Emrullah Erdinç de aynı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Kaynak: Sabah

Uyuşturucu Soruşturma
