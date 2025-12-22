İstanbul'da Şoke Eden Olay: Hastane Valeleri Müşterinin Aracıyla Drift Attı

Maltepe'de özel bir hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait otomobille drift attı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Şahıslara para cezası verildi.

İstanbul'da Şoke Eden Olay: Hastane Valeleri Müşterinin Aracıyla Drift Attı
İstanbul Maltepe'de bulunan Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında gğndğz saatlerinde şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yaptı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti. Drift atılan yerin özel bir hastaneye ait müşteri otoparkı olduğu belirlenirken, drift atan M.S.M. (20)'nin vale belgesi olmadan çalıştığı ve 2 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Aynı otoparkta vale hizmeti verdiği belirlenen M.E.Ö. ve B.K (26)'nin de vale hizmet belgelerinin bulunmadığı anlaşıldı.

Drift atan M.S.M.'ye 46 bin 392 lira para cezası uygulanırken, M.E.Ö ve B.K.'ye ise 'Emire aykırı davranış' suçundan polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

