'Barış Boyun' Davasında Arbede Çıktı: Sandalyeler Havada Uçuştu, Jandarma Biber Gazı Sıktı

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun’un elebaşı olduğu suç örgütüne ilişkin, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 305 sanığın yargılandığı davada kararın bugün açıklanacağı bildirildi. Duruşma, saat 10.30 sıralarında başladı. Mütalaanın celse arasında sunulduğu dosyada, mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere salondaki yerini aldı. Ardından sanıklara verilen cezalar okunmaya başlandı, çok sayıda sanık hakkında ağır hapis cezaları açıklandı.

halktv.com.tr'nin haberine göre; cezaların okunması sırasında sanıklardan biri, kendisi hakkında verilen karara sert tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, söz konusu sanığın salondan çıkarılmasına karar verdi. Jandarma görevlilerinin sanığı dışarı çıkardığı esnada darp edildiği ileri sürüldü.

JANDARMA BİBER GAZI SIKTI

Bu gelişmenin ardından diğer sanıklar da duruma tepki göstererek bağırmaya başladı. Yaşanan gerginlik kısa sürede büyürken, Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonu adeta bir kaos ortamına dönüştü. Salonda bulunanlar sandalyeleri fırlatırken, jandarma, salona biber gazı sıktı. Taraflar arasında çıkan kavganın yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi. Aradan bir saat geçmesine rağmen, salonda kullanılan yoğun biber gazı nedeniyle duruşma salonuna hâlâ girilemediği öğrenildi.

Olayların başlamasıyla birlikte mahkeme heyeti salonu terk etti. Bazı sanıkların, heyete yönelik sert ve ağır ifadeler kullandığı aktarıldı.

Kaynak: halktv.com.tr