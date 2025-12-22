'Barış Boyun' Davasında Arbede Çıktı: Sandalyeler Havada Uçuştu, Jandarma Biber Gazı Sıktı

Silivri’de görülen Barış Boyun davasının kararın açıklanmasının ardından sanıklar ve jandarma arasında arbede çıktı. Duruşmanın bitmesinin ardından sandalyelerin havada uçuştuğu görülürken jandarma sanıklara biber gazı ile müdahale etti.

'Barış Boyun' Davasında Arbede Çıktı: Sandalyeler Havada Uçuştu, Jandarma Biber Gazı Sıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun’un elebaşı olduğu suç örgütüne ilişkin, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 305 sanığın yargılandığı davada kararın bugün açıklanacağı bildirildi. Duruşma, saat 10.30 sıralarında başladı. Mütalaanın celse arasında sunulduğu dosyada, mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere salondaki yerini aldı. Ardından sanıklara verilen cezalar okunmaya başlandı, çok sayıda sanık hakkında ağır hapis cezaları açıklandı.

halktv.com.tr'nin haberine göre; cezaların okunması sırasında sanıklardan biri, kendisi hakkında verilen karara sert tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, söz konusu sanığın salondan çıkarılmasına karar verdi. Jandarma görevlilerinin sanığı dışarı çıkardığı esnada darp edildiği ileri sürüldü.

JANDARMA BİBER GAZI SIKTI

Bu gelişmenin ardından diğer sanıklar da duruma tepki göstererek bağırmaya başladı. Yaşanan gerginlik kısa sürede büyürken, Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonu adeta bir kaos ortamına dönüştü. Salonda bulunanlar sandalyeleri fırlatırken, jandarma, salona biber gazı sıktı. Taraflar arasında çıkan kavganın yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi. Aradan bir saat geçmesine rağmen, salonda kullanılan yoğun biber gazı nedeniyle duruşma salonuna hâlâ girilemediği öğrenildi.

Olayların başlamasıyla birlikte mahkeme heyeti salonu terk etti. Bazı sanıkların, heyete yönelik sert ve ağır ifadeler kullandığı aktarıldı.

Barış Boyun Çetesine Flaş Operasyon! Suça Sürüklenen 40 Çocuk İçin Hapis TalebiBarış Boyun Çetesine Flaş Operasyon! Suça Sürüklenen 40 Çocuk İçin Hapis TalebiGüncel
Yeni Barış Boyun İddianamesi: Çete Üyeleri Yakalanmamak İçin Yanlarında Polisle GeziyorYeni Barış Boyun İddianamesi: Çete Üyeleri Yakalanmamak İçin Yanlarında Polisle GeziyorGüncel

Kaynak: halktv.com.tr

Etiketler
Barış Boyun Çete
İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı... 11 Yaralı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kasım Garipoğlu'nun Şoförü Uyuşturucu Partilerini Anlattı: Katılan Ünlülerin İsimlerini Verdi İşte Uyuşturucu Partilerine Katılan Ünlüler
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti Ankara Kulisleri Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Netleşti
Ela Rümeysa Cebeci Krizinde Okan Buruk İfade mi Verecek? Başsavcılık'tan Açıklama Geldi Ela Rümeysa Cebeci Krizinde Okan Buruk İfade mi Verecek?
Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu
6 Ay Önce Anne Olmuştu… Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti Yeni Anne Olmuştu, Sosyetik İsim Yatağında Ölü Bulundu