Ocak 2026'da Devreye Giriyor! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek: Çift Maaş Dönemi Başlıyor

Emeklilikte gelir güvencesini artırmayı hedefleyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) yeniden gündemde. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, sistemin ayrıntılarını ve çalışanlara sağlayacağı avantajları paylaştı.

“TES 2026’DA HAYATA GEÇECEK”

Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2026 yılında uygulamaya alınacağını söyledi. Mevcut Otomatik Katılım Sistemi’nden (OKS) farklı olarak bu yeni modelde sistemden çıkışın olmayacağını belirten Erdem, çalışanların uzun vadeli birikim yapmasının hedeflendiğini vurguladı.

10 YIL VE 56 YAŞ ŞARTI

Yeni sistemde çalışanların 10 yıl sistemde kalması ve 56 yaşını doldurması halinde emeklilik hakkı kazanacağını aktaran Erdem, bu sürenin yaklaşık 3.600 prim gününe karşılık geldiğini ifade etti. Mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliliğinden ayrı işleyecek bu sistem, ikinci bir emeklilik kapısı açacak.

“EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ MÜMKÜN”

Faruk Erdem’e göre TES’in en dikkat çeken yönü, emeklilikte iki ayrı gelir imkânı sunması. SGK’dan alınacak emekli maaşına ek olarak, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nden ikinci bir maaş ya da biriken tutarın toplu şekilde alınabilmesi mümkün olacak. Bu sayede çalışanlar emeklilik döneminde daha yüksek bir gelirle yaşamlarını sürdürebilecek.

KIDEM TAZMİNATIYLA İLGİSİ YOK

Yeni sistemle ilgili en çok merak edilen başlıklardan biri de kıdem tazminatı oldu. Erdem, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin kıdem tazminatıyla hiçbir bağlantısı olmadığını özellikle vurgulayarak, bunun tamamen bağımsız ve yeni bir emeklilik modeli olduğunu söyledi.

ÜÇLÜ KATKI MODELİ GELİYOR

Sistemin finansman yapısına da değinen Erdem, çalışan katkısının yanı sıra devlet ve işveren katkısının da devreye gireceğini aktardı. Hâlihazırda maaşlardan yüzde 3 oranında kesinti yapıldığını, devletin buna yüzde 30 oranında katkı sağladığını hatırlatan Erdem, bu katkı oranının artırılmasının da gündemde olduğunu söyledi. Yeni modelle birlikte işverenin de katkı sunmasıyla, her çalışan için ciddi bir birikim oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: A Haber