İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Niğde’de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Niğde’de Kale Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bulunan Niğde Tren Garı Kavşağı’nda bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, işçi servisi ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 11 yaralı, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Niğde kaza
