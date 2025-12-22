Topkapı'da Tramvay Raydan Çıktı: Yolcular Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da, Topkapı ile Sultangazi Mescidi Selam arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Arıza sonrası yolcular tahliye edilirken, seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında yapılıyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul’da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA-İHA