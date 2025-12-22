Topkapı'da Tramvay Raydan Çıktı: Yolcular Tahliye Edildi
T4 Topkapı–Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Arıza sonrası yolcular tahliye edilirken, seferler Mescidi Selam–Fetihkapı istasyonları arasında aktarmalı olarak yapıldı.
İstanbul’da, Topkapı ile Sultangazi Mescidi Selam arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
Arıza sonrası yolcular tahliye edilirken, seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında yapılıyor.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul’da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
