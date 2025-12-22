Bakanlık Açıkladı: 2026-MSÜ Başvuru Tarihi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlık, söz konusu başvuruların 5 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını ve ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olup, 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://www.osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA