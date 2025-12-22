Genç Kadını Altınları İçin Katlettiler! Kuyumcu Görüntüleri Ortaya Çıktı

Siirt'te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra çalınan altınlarının bir kuyumcuda satıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, zanlının altınları verdiği ve satışın yapıldığı anlar yer aldı.

Siirt'te Barış Mahallesi'ndeki lojmanda 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden komşular Ş.K. (32) ve karısı F.K. (29) adliyeye sevk edildi, diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlılardan Ş.K., emniyetteki ifadesinde komşuları Gülhan Börülce'yi öldürdüğünü itiraf etmişti. Ş.K. ve karısı F.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Diğer yandan Ş.K.'nın çaldığı altınları bir kuyumcuda bozduğu anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntüde, zanlının altınları verdiği ve satışın yapıldığı görüldü.

