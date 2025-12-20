Adıyaman’da Erkek Şiddeti! Ayrıldığı Eşini Öldürdü, Kızını Yaraladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bir kadın cinayeti yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç’u sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçakladı.

Olay sırasında saldırganın ve kadının yanlarında bulunan kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralandı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Aluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli M.A.’nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA