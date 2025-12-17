Ankara'da Kadın Cinayeti: 19 Yaşındaki Sevgi, Evli Olduğu Erkek Tarafından Öldürüldü

Türkiye'de 'önlenemeyen' kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'da Yasin Özdemir isimli erkek evli olduğu 19 yaşındaki Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak katletti. Kaçan saldırgan yakalandıktan sonra tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, Yasin Özdemir (28), evli olduğu Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

