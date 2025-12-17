Ankara'da Kadın Cinayeti: 19 Yaşındaki Sevgi, Evli Olduğu Erkek Tarafından Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, Yasin Özdemir (28), evli olduğu Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA