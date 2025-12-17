Bakırköy'de Otomobilde Kanlı İnfaz! 1 Ölü

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobildeki kişi hayatını kaybetti

Bakırköy'de Otomobilde Kanlı İnfaz! 1 Ölü
Bakırköy Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildil. Saldırıda ağır yaralanan Ünsal Bahçeci (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncelemeler sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA

