Bakırköy'de Otomobilde Kanlı İnfaz! 1 Ölü
İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Bakırköy Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildil. Saldırıda ağır yaralanan Ünsal Bahçeci (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncelemeler sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: DHA
