Ocak 2026'da O da Değişiyor! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem tazminatı Tavan Ücret ve Hesaplama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026’ya sayılı aylar kala çalışanların en çok merak ettiği başlıklardan biri kıdem tazminatı tavanı oldu. Emeklilik planı yapanlar ve işten ayrılmayı düşünenler, yeni yılda tavan tutarın ne kadar artacağını yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, kıdem tazminatının hesaplanma yöntemi ve 2026’da beklenen artışlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş, mevcut yasal düzenlemeye göre bir çalışanın bir yıllık kıdem tazminatının, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağını hatırlattı. 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanunu ile tavanın aşılmasına yönelik cezaların kaldırıldığını belirten Karakaş, Yargıtay kararlarının ise memur maaş katsayılarındaki ocak ve temmuz güncellemelerine dikkat çektiğini ifade etti. Asgari ücretle çalışanlar için de kıdem tazminatının, asgari ücret artış oranında yükselmek zorunda olduğunun altını çizdi.

2026 ZAM ORANI NE OLUR?

İsa Karakaş, Ocak 2026’da memur maaşlarına yapılacak zamda yüzde 11’lik toplu sözleşme artışının yanı sıra enflasyon farkının da devreye gireceğini belirtti. Bu tabloya göre toplam artışın en az yüzde 19 seviyesine ulaşabileceğini söyleyen Karakaş, hem oransal hem de seyyanen zamların kıdem tazminatı tavanını yukarı taşıyacağını vurguladı.

En güçlü senaryoda yaklaşık yüzde 20’lik bir artış öngördüklerini ifade eden Karakaş, mevcut 53.919,68 TL olan tavanın 2026 başında yaklaşık 64.703 TL’ye kadar yükselebileceğini dile getirdi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak belirleniyor. Hesaplama; aylık gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı ve özel hesap kalemlerinin toplamından oluşuyor. Bu beş unsur, memur maaş katsayılarındaki artışlarla birlikte her yıl güncelleniyor.

İsa Karakaş, 1 Temmuz 2025–31 Aralık 2025 döneminde kıdem tazminatı tavanının 53.919,68 TL olarak uygulandığını, önceki dönemde bu rakamın 46.655,43 TL seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.

YENİ TAVAN NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Karakaş’a göre yeni kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak 2026 itibarıyla memur maaş zamlarına paralel olarak yeniden belirlenecek. Bu tutar, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

TCMB VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE DİYOR?

Orta Vadeli Program’da 2025 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 28,5’e yükseltildiğini anımsatan Karakaş, Merkez Bankası raporlarının ise yüzde 31–33 bandına işaret ettiğini söyledi. Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi halinde, yıl sonu enflasyonunun yüzde 32’yi aşmayabileceğini belirtti.

Bu tablo doğrultusunda Ocak 2026’da memur maaşlarında en az yüzde 19’luk bir artış ihtimalinin güçlü olduğunu ifade eden Karakaş, bunun kıdem tazminatı tavanına da doğrudan yansıyacağını söyledi.

YÜKSEK MAAŞLILAR İÇİN KRİTİK FARK

Uzman isme göre 2026’da tavanın 64.703 TL seviyesine çıkması, yüksek maaşlı çalışanlar için her hizmet yılı başına yaklaşık 10.784 TL ek tazminat anlamına geliyor. Örnek veren Karakaş, brüt maaşı 135 bin TL olan bir çalışanın bugün emekli olması halinde yıllık en fazla 53.919,68 TL kıdem tazminatı alabileceğini, ancak 2026 başına kadar beklemesi durumunda bu tutarın yaklaşık 64.703 TL üzerinden hesaplanacağını aktardı.

ASGARİ ÜCRETLİLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Karakaş, asgari ücretle çalışanlar için de önemli bir artış beklendiğini belirterek, 31 Aralık 2025’e kadar kıdem tazminatının 26.005,50 TL üzerinden hesaplandığını söyledi. 2026 yılında asgari ücrete en az yüzde 25 oranında zam beklendiğini dile getiren Karakaş, bu artışın kıdem tazminatına da doğrudan yansıyacağını ifade etti.

PLANLAMA YAPANLARA UYARI

İşten ayrılma tarihinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken İsa Karakaş, emeklilik ya da tazminatlı ayrılık planlayan çalışanların yeni yıldaki güncellemeleri mutlaka hesaba katması gerektiğini vurguladı. Erken emekliliğin her yıl için ciddi bir gelir kaybına yol açabileceğini belirten Karakaş, doğru zamanlamanın binlerce liralık fark yaratabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi