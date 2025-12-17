Adana’da Barda ‘Hesap’ Cinayeti! Tetiği 14 Yaşındaki Çocuk Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’da yaşanan olay, 11 Aralık gecesi saat 02.00 sularında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bulunan Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Bir eğlence mekanında vakit geçiren Hüseyin Çevik (46), hesabı ödemeden ayrılarak aynı binada bulunan başka bir işletmeye geçti.

Durumu fark eden mekanın ortağı ve solisti Kenan Arslan (42), Çevik’in yanına giderek hesap ödememesi nedeniyle tepki gösterdi. Bunun üzerine sinirlenen Çevik, bulunduğu masadaki bardak, çatal ve bıçakları etrafa savurdu. Olayın büyümesi üzerine çalışanlar tarafından mekandan çıkarıldı.

MEKANA GERİ GELİP ARSLAN’I DIŞARI ÇAĞIRDI

Bir süre sonra akrabalarıyla birlikte tekrar mekana gelen Çevik, Kenan Arslan’ı konuşmak için dışarı çağırdı. Dışarıda çıkan tartışma sırasında Çevik’in yanında bulunan 14 yaşındaki B.D., belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan ağır yaralanarak yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybeden Kenan Arslan

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kenan Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Arslan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı’nda defnedildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Çevik ile olay sırasında ayağından yaralanan B.D.’yi tedavi gördükleri hastanede gözaltına aldı.

HESABIN 15 BİN LİRA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, Çevik’in ödemediği hesabın yaklaşık 15 bin lira olduğu ve daha önce de çevredeki bazı mekanlarda benzer şekilde ödeme yapmadan eğlendiğinin belirlendiği öğrenildi.

‘RENCİDE OLDUM’ SAVUNMASI

Emniyette ifade veren Hüseyin Çevik, başka bir bara geçtiğini ve Kenan Arslan’ın yanına gelerek kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, “Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun' dedi. Rencide oldum” şeklinde konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çevik ile B.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA