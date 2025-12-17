İstanbul Boğazı’nda Dikkat Çeken Manzara

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde soğuk hava ile deniz suyu arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle deniz yüzeyinden buhar yükseldi.

İstanbul Boğazı’nda günün ilk saatlerinde ilginç bir doğa olayı yaşandı.

Deniz yüzeyinden yükselen buhar, sabah manzarasına farklı bir görüntü kattı. Boğaz’dan geçiş yapan gemilerin pruvasında ise yunusların yüzdüğü anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Boğazı’nda Dikkat Çeken Manzara - Resim : 1

Uzmanlar, deniz üzerinde oluşan bu buharlaşmanın, soğuk hava ile deniz suyunun sıcaklık farkından kaynaklandığını ifade etti.

İstanbul Boğazı’nda Dikkat Çeken Manzara - Resim : 2

Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı
