İstanbul Boğazı’nda Dikkat Çeken Manzara

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Boğazı’nda günün ilk saatlerinde ilginç bir doğa olayı yaşandı.

Deniz yüzeyinden yükselen buhar, sabah manzarasına farklı bir görüntü kattı. Boğaz’dan geçiş yapan gemilerin pruvasında ise yunusların yüzdüğü anlar kameralara yansıdı.

Uzmanlar, deniz üzerinde oluşan bu buharlaşmanın, soğuk hava ile deniz suyunun sıcaklık farkından kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: DHA