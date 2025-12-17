İstanbul Boğazı’nda Dikkat Çeken Manzara
İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde soğuk hava ile deniz suyu arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle deniz yüzeyinden buhar yükseldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Boğazı’nda günün ilk saatlerinde ilginç bir doğa olayı yaşandı.
Deniz yüzeyinden yükselen buhar, sabah manzarasına farklı bir görüntü kattı. Boğaz’dan geçiş yapan gemilerin pruvasında ise yunusların yüzdüğü anlar kameralara yansıdı.
Uzmanlar, deniz üzerinde oluşan bu buharlaşmanın, soğuk hava ile deniz suyunun sıcaklık farkından kaynaklandığını ifade etti.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Güllü’nün Ölümünde Oğlu Tuğberk Gülter 5 Saat İfade Verdi! Detaylar Ortaya Çıktı, ‘Ablam Kervan İçin