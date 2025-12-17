Gazze İçin 600 Ton Et Alacaktı… İş İnsanına Milyonluk Tuzak! Türk Yetkiler Devreye Girdi

Filistinli bir iş insanı, Gazze’de yaşanan soykırımda vatandaşlara et göndermek istedi. 600 ton et almak için internet üzerinden Brezilya merkezli bir firmayla anlaştığını zanneden iş insanı 800 bin dolar karşılığında anlaştığı firmaya ön ödeme olarak 12.6 milyon TL değerinde dolar gönderdi. Firmanın Kadıköy’de olduğunu öğrenen iş insanının Filistin’den yaptığı şikayet Türk yetkililere ulaştı. 4 dolandırıcı gözaltına alındı.

Gazze İçin 600 Ton Et Alacaktı… İş İnsanına Milyonluk Tuzak! Türk Yetkiler Devreye Girdi
İstanbul’da dikkat çeken bir dolandırıcılık yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Filistinli iş insanı M.İ.A.A., Filistin ve Gazze’ye gönderilmek üzere et temini amacıyla kendisini Brezilya merkezli olarak tanıtan bir firmayla internet üzerinden iletişime geçti.

İş insanı 600 ton et alımı için 800 bin dolar karşılığında firmayla anlaşma sağladı. İş insanı, bu anlaşma kapsamında ön ödeme olarak 296 bin 368 dolar, yani yaklaşık 12 milyon 659 bin lira gönderdi.

PARA KADIKÖY’DEKİ HESABA GİTTİ

Ödemeden sonra firmaya ulaşamayan ve etlerin belirtilen sürede Filistin’deki adreslere gönderilmemesi üzerine şüphelenen iş insanı, durumu araştırdı. Yapılan incelemelerde paranın, İstanbul Kadıköy’de bulunan bir bankadaki hesaba aktarıldığı ortaya çıktı.

TÜRK MAKAMLARA ULAŞTI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan iş insanı, Filistin’den Türk makamlarına şikayette bulundu. Şikâyetin ulaşmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti.

Soruşturma kapsamında ekipler, paranın çekildiği bankaya ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelilerin bankadan yüklü miktarda para çektikleri ve çantalarla bankadan ayrıldıkları belirlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 3’Ü CEZAEVİNDE

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. E.E. (32), İ.D. (24), F.A. (42) ve M.A. (25) isimli şahıslar Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., E.E. ve İ.D. tutuklanırken, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALINAN PARANIN TAMAMI İADE EDİLDİ

Soruşturma sürecinde tutuklanan şüphelilerin, mağdur iş insanından aldıkları paranın tamamını geri ödediği öğrenildi.

