Mutasyonlu Grip Türkiye'de, Çok Hızlı Yayılıyor! H3N2 Tehlike Oluşturur mu, Vakalar Ne Durumda? Sağlık Bakanlığı Açıkladı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, kamuoyunda "mutasyonlu grip" olarak anılan H3N2 virüsünün yeni varyantı ve Türkiye'deki grip vakalarının seyrine ilişkin bilgileri paylaştı.

'VAKALARDA ARTIŞ VAR'

Türkiye'de her yıl olduğu gibi ekim ayında başlayıp mayısa kadar devam eden bir grip sezonunun yaşandığına, havaların soğumasıyla grip vakalarında da artış görüldüğüne dikkati çeken Demirkol, "Havaların soğumasıyla vatandaşlarımızda bununla ilgili bir endişe oluyor. Çevrelerinde, iş ortamlarında, çocuklarının okullarında gribin fazlaca görülmesine bağlı olarak bulaşıcılığın da getirmiş olduğu bir durumla birlikte vakalarımızda artış görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak bu dönemlerde bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduklarını vurgulayan Demirkol, bu dönemlerde influenza yani gribe sebep olan virüsün tüm dünyada olduğu gibi arttığını söyledi.

TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUR MU?

Mutasyona uğramış H3N2 virüsünün Avustralya'da başlayıp Avrupa'ya yayılan bir çeşit grip virüsü olduğunu, bunun K varyantının son dönemde Avrupa'da görüldüğünü anlatan Demirkol, söz konusu varyantın çok yoğun bir şekilde gribal enfeksiyonun artmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Demirkol, "Ülkemizde bununla ilgili net bir şekilde şunu söyleyebiliriz, bu varyant yani H3N2 varyantı onun da K tipi ülkemizde çok şükür şu anda herhangi bir tehlike arz etmiyor. Bu varyant doğal olarak beklediğimiz bir dönem varyantı. Her yıl mutasyona uğrayarak gelir influenza virüsü. Bu sene de bu varyanta uğrayarak dünyada etkili olmaya devam ediyor" bilgisini paylaştı.

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, gripten korunmak için klasik önlemlerin önemine dikkati çekerek, özellikle yaşlıların kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Gribal belirtileri olan kişilerin kalabalık alanlara girmemesi, bol sıvı tüketmesi ve mümkünse evde istirahat etmesi gerektiğini belirten Demirkol, "Özellikle gribal bulgular olduğunda kalabalık ortamlara hastalarımızın girmemesini, bol su tüketmelerini, hastalık dönemlerinde bulaşıcılığı azaltmak için de mümkünse evden çıkmamayı, istirahat etmeyi öneriyoruz. Hijyen, el yıkama, toplu ortamlarda bulunduktan sonra hijyen şartlarının tekrar sağlanması da önemli" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DEKİ VAKALAR NE DURUMDA?

Demirkol, Türkiye'de tüm grip vakalarının anlık olarak takip edildiğini ifade ederek, "Endişe oluşturacak bir seviyeye gelmeden grip sezonunu atlatmayı da ümit ediyoruz. Ülkemizde bu mutasyon şu anda bizim için endişeleneceğimiz seviyede değil. Tüm grip vakaları anlık takip ediliyor. Vatandaşlarımızın bu anlamda bize güvenmelerini içlerinin rahat etmelerini istirham ediyoruz" diye konuştu.

H3N2 NEDİR?

H3N2, İnfluenza A virüsünün bilinen alt tiplerinden biri. “Mutasyon” ifadesi, virüsün genetik yapısında değişiklikler biriktiği ve bağışıklık sisteminden kaçışının veya bulaştırıcılığının artabildiği anlamına geliyor.

Uzmanların sahadan aktardığı temel iddia şu: Bu sezon dolaşımdaki H3N2’nin, bazı bölgelerde yapılan alt tipleme/izlem bulgularına göre birden fazla noktada değişim geçirdiği ve bunun bulaş zincirini hızlandırabileceği düşünülüyor. Bu, “daha ölümcül” demek değil; fakat daha çok kişiye, daha hızlı yayılabileceği anlamına gelebilir.

H3N2 BELİRTİLERİ NE?

Yüksek ateş (bazı vakalarda 39–40°C’ye kadar)

Şiddetli baş ağrısı

Yoğun kas-eklem ağrısı

Kuru öksürük

Boğaz ağrısı, halsizlik, üşüme-titreme

Bazı kişilerde burun akıntısı/tıkanıklığı

Özellikle çocuklarda mide-bağırsak şikâyetleri

Kaynak: AA