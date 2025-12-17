11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Genel Kurulu’nun önümüzdeki günlerde gündemine gelmesi beklenen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sosyal güvenlik alanında da kapsamlı bir değişiklik öngörüyor. Düzenleme kabul edilirse, geçmiş yıllara ait tahsil edilemeyen GSS alacaklarının tahsilinden vazgeçilmiş olacak.

1,4 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Yapılacak düzenleme kapsamında, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği toplam 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek. Uygulama özellikle ekonomik nedenlerle borcunu ödeyemeyen ya da ödeme süresini kaçıran vatandaşları kapsayacak.

Silinecek borçlar arasında, ana prim borcunun yanı sıra bu borçlara eklenen gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklar da yer alıyor.

YIL SONUNDAN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, düzenlemenin özellikle düşük tutarlı ve uzun süredir tahsil edilemeyen borçlar için hazırlandığını belirtirken, teklifin yılbaşından önce yasalaşmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, söz konusu borçlar resen silinmiş olacak.

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, GSS borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlar açısından da önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

Kaynak: AA