İstanbul Depremi İçin 3 Uzman da Aynı Şeyi Söyledi! Büyük Kırılma Yaklaşıyor

Beklenen Marmara depremine ilişkin yayımlanan yeni bir bilimsel çalışma, İstanbul için deprem riskinin hâlâ güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Almanya merkezli GFZ Helmholtz Jeofizik Araştırma Merkezi öncülüğünde hazırlanan araştırma, Marmara Denizi’nde 7,0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olasılığına dikkat çekti. Çalışma, dünyanın önde gelen akademik yayınlarından Science dergisinde yayımlandıktan sonra ABD merkezli New York Times tarafından da haberleştirildi.

Araştırmayı değerlendiren deprem uzmanları, çalışmanın Türkiye’de bugüne kadar yapılan bilimsel analizlerle büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek, özellikle 23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası dile getirilen “İstanbul’da büyük deprem olmayacak” yönündeki iddiaları geçersiz kıldığını vurguladı.

MARMARA, AVRUPA’NIN EN RİSKLİ BÖLGELERİNDEN BİRİ

Çalışmada, Marmara Denizi’nin Avrupa genelinde sismik tehlike ve risk açısından en kritik bölgelerden biri olduğu ifade edildi. Son 15 yılda bölgede yaşanan depremler, özellikle 23 Nisan depremi ve artçı sarsıntılar mercek altına alındı. Ana Marmara Fayı üzerindeki hareketliliğin batıdan doğuya doğru ilerlediği tespit edilirken, İstanbul’un güneyinde yer alan Adalar segmentinin büyük ölçüde kilitli durumda olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, olası bir kırılmanın bu yönde ilerlemesi halinde, Marmara Denizi’nin doğu kesimlerinde sarsıntının yönlülük etkisiyle daha şiddetli hissedilebileceğine dikkat çekti.

GÖRÜR: “DEPREM ERTELENMEDİ, STRES BİRİKİYOR”

Bilim Akademisi üyesi yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, çalışmanın yeni bir risk tanımı yapmadığını ancak mevcut tehlikeyi net biçimde doğruladığını söyledi. Görür, Marmara Denizi’nde uzun süredir stres biriktiğini belirterek, “1912 Şarköy ve 1999 İzmit depremleri arasında kalan sismik boşluk hâlâ duruyor. Bu fay er ya da geç kırılacak. Kırılmanın batıdan doğuya doğru gerçekleşmesi bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

“DEPREMİN ZAMANI BİLİNMEZ AMA KAÇINILMAZ”

Bilim Akademisi Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise Marmara Denizi’ne ilişkin tüm bilimsel çalışmaların aynı noktada birleştiğini söyledi. Tüysüz’e göre Marmara’da henüz kırılmamış fay segmentleri bulunuyor ve bu parçaların kırılması halinde İstanbul ve çevre iller ciddi şekilde etkilenecek.

Tüysüz, özellikle Büyükçekmece açıkları ile İzmit Körfezi arasındaki hattın deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu bölgede 7,2 büyüklüğüne varan bir deprem olasılığına dikkat çekti.

İKİ FARKLI SENARYO MASADA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Korkusuz Öztürk de Science dergisinde yayımlanan çalışmayı değerlendirdi. Öztürk’e göre Marmara depremi iki farklı senaryoyla gerçekleşebilir.

Buna göre, yalnızca Avcılar Fayı’nın kırılması durumunda 6,2–6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşanabilir. Avcılar ve Adalar faylarının birlikte kırılması halinde ise 7,0–7,3 büyüklüğünde tek ve daha yıkıcı bir deprem olasılığı gündeme geliyor.

“ÖNEMLİ OLAN TARİH DEĞİL, HAZIRLIK”

Uzmanlar, depremin kesin zamanının öngörülemeyeceğini ancak riskin bilindiğini ve buna göre hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Okan Tüysüz, İstanbul’da nüfus artışının kontrol altına alınması ve yapı stokunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtirken, büyük bir depremin yalnızca can kaybı değil, ekonomi ve sanayi açısından da ağır sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Naci Görür ise Marmara’daki fayların ortalama 250 yıllık deprem üretme periyoduna sahip olduğunu hatırlatarak, “Bu bölge en son 1766’da kırıldı. Takvim bize çok net bir tablo sunuyor. Asıl mesele, bu gerçeği bilerek deprem dirençli bir kent inşa etmek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi