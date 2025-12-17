Toplantıda Rakam Konuşulacak mı? Bakan Işıkhan'dan Flaş Asgari Ücret Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak ikinci toplantısı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, “Türk-İş’in ikinci toplantıya katılması beklenmiyor son anda bir sürpriz olur mu?” sorusuna “Yarın da ikinci toplantısını gerçekleştirecek Süreç devam ediyor bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz bu bizim en güçlü yönümüz” şeklinde yanıt verdi.

'RAKAM İÇİN ÇOK ERKEN'

“Yarın bir rakam konuşulur mu?” sorusuna da yanıt veren Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "Komisyon ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirdi. Yarın da saat 14:00'te ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor, bu süreç içerisinde sosyal diyaloğu kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz değerli arkadaşlar. Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor. Bizler hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçiyiü, işveren kesimini ve kamu tarafının görüşlerini alacağız. Sonra da bunu kamuoyuyla, aziz milletimizle paylaşacağız."

İKİNCİ TOPLANTI YARIN YAPILACAK

Asgari ücret görüşmelerinin ilk oturumu 12 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı. İkinci toplantının ise yarın (18 Aralık Perşembe) saat 14.00’te düzenlenmesi planlanıyor. Kulislerde, asgari ücrete yapılabilecek zam oranlarıyla ilgili farklı ihtimaller dile getiriliyor. Yüzde 20, 25, 30 ve 40 oranlarında artış senaryoları öne çıkarken; yüzde 20’lik bir zamda 2026 yılı asgari ücreti 26 bin 584 liraya, yüzde 25’te 27 bin 630 liraya, yüzde 30’da 28 bin 735 liraya, yüzde 40’ta ise 30 bin 945 liraya yükselecek.

