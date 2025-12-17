Akaryakıtta Tabela Yine Değişti: Benzine Gece Yarısı Bir İndirim Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 83 kuruşluk indirim yapıldı.

BENZİNDE 3 LİRAYA YAKIN DÜŞÜŞ

Son günlerde peş peşe gelen indirimlerle birlikte, benzinde iki gün içinde yaklaşık 3 TL, ticari araçları daha yakından ilgilendiren motorinde ise 2 liranın üzerinde fiyat düşüşü yaşandı. İndirimler pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİATLARI

İndirimlerin ardından büyükşehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle oldu:

İstanbul:

Benzin: 51,78 TL

Motorin: 53,18 TL

Ankara:

Benzin: 52,63 TL

Motorin: 54,19 TL

İzmir:

Benzin: 52,99 TL

Motorin: 54,56 TL

Adana:

Benzin: 53,53 TL

Motorin: 55,11 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

