Akaryakıtta Tabela Yine Değişti: Benzine Gece Yarısı Bir İndirim Daha
Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik sonrası benzin fiyatlarına bir indirim daha yansıdı. Benzinin litre fiyatı gece yarısı 83 kuruş düştü. Son iki günde benzinde yaklaşık 3 TL, motorinde ise 2 liranın üzerinde indirim gerçekleşti. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Son olarak benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 83 kuruşluk indirim yapıldı.
BENZİNDE 3 LİRAYA YAKIN DÜŞÜŞ
Son günlerde peş peşe gelen indirimlerle birlikte, benzinde iki gün içinde yaklaşık 3 TL, ticari araçları daha yakından ilgilendiren motorinde ise 2 liranın üzerinde fiyat düşüşü yaşandı. İndirimler pompa fiyatlarına yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİATLARI
İndirimlerin ardından büyükşehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle oldu:
İstanbul:
Benzin: 51,78 TL
Motorin: 53,18 TL
Ankara:
Benzin: 52,63 TL
Motorin: 54,19 TL
İzmir:
Benzin: 52,99 TL
Motorin: 54,56 TL
Adana:
Benzin: 53,53 TL
Motorin: 55,11 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi