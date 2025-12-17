72 İlaç Daha SGK'nın Geri Ödeme Listesinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

HANGİ İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNDE?

9 romatolojik ilaç,

9 diyabet ilacı,

3 kanser ilacı,

2 MS ilacı 69'u yerli üretim 72 ilaç

Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz. 💊



Bu kapsamda;

✔️ 9 adet romatolojik ilaç,

✔️ 9 adet diyabet ilacı,

✔️ 3 adet kanser ilacı,

✔️ 2 adet MS ilacı;



Başta olmak üzere 72 ilacı daha geri ödeme… pic.twitter.com/GeZdMnStEZ — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 17, 2025

