Bakan Mehmet Şimşek’ten Asgari Ücret Hesabı! Rakam Vererek İlk Kez Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026 yılı itibarıyla bütçeye yaklaşık 1,1 trilyon liralık bir maliyet oluşturacağını açıkladı. Şimşek, TÜİK verilerine herhangi bir müdahalelerinin bulunmadığını da net bir dille ifade etti.

TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çalışmalarına ilişkin eleştirilere değindi. TÜİK’in uluslararası standartlara göre veri ürettiğini vurgulayan Şimşek, “Ne benim ne de ekibimin TÜİK’e yönelik bir müdahalesi ya da talimatı hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sağlıklı veriler olmadan doğru teşhis ve doğru ekonomi politikası üretilemez” dedi.

Şimşek, TÜİK’in kullandığı yöntemlerin Eurostat başta olmak üzere BM, IMF, OECD ve ILO gibi uluslararası kuruluşların belirlediği tanım ve kavramlara dayandığını, verilerin bu kurumların denetimine açık şekilde hazırlandığını belirtti.

VERGİ BORÇLARIYLA İLGİLİ NET MESAJ

Vergi borçlarının silindiğine yönelik iddialara da açıklık getiren Bakan Şimşek, bu konuda yetkinin yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğunu söyledi. Şimşek, “Vergi borçlarını silme ya da affetme yetkisi ne Maliye Bakanı’na ne de başka bir makama aittir. Tüm muafiyetler ve düzenlemeler anayasa gereği kanunla yapılır. Benim böyle bir yetkim yok, olmasını da istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının bir “vergi harcaması” olduğunu vurgulayan Şimşek, bu düzenlemenin hükümet ve Meclis kararıyla hayata geçirildiğini belirterek, “2026 yılında bunun bütçeye maliyeti yaklaşık 1,1 trilyon lira olacak” dedi.

REZERVLERDE NİTELİK VURGUSU

Merkez Bankası rezervlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, rezerv artışının spekülatif nedenlere dayanmadığını söyledi. Rezervlerdeki yükselişin carry trade kaynaklı olmadığını belirten Şimşek, ters dolarizasyon süreci, yüksek dış borç çevirme oranları, ihracat gelirleri, altın fiyatlarındaki seyir ve cari açıktaki gerilemenin bu artışta etkili olduğunu kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışı swap işlemlerinin azaltılmasıyla birlikte rezerv kalitesinin güçlendiğini ifade eden Şimşek, bu alanda gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiğini dile getirdi.

KAMUDA TAŞIT TASARRUFU

Kamuda uygulanan tasarruf tedbirlerine de değinen Şimşek, araç kiralamalarında önemli bir azalma sağlandığını açıkladı. Savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi dışında kalan alanlarda taşıt sayısının 1.161 adet azaltıldığını belirten Şimşek, tasarruf genelgesinin ardından süresi dolan kiralamalarda yeniden araç temin oranının yüzde 19 düşürüldüğünü söyledi.

Şimşek, “Taşıt kullanımında tasarruf tedbirleri kararlılıkla uygulanıyor ve somut sonuçlar alıyoruz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi