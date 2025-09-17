Türkiye'nin Dibinde Virüs Alarmı! Can Kaybı Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan 17 Eylül'e kadar ülkede toplam 83 Batı Nil virüsü vakasının kayda geçtiği bildirildi. Açıklamada, son bir haftada 8 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeni vakaların görülmesinin beklenen bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel koruma önlemlerinin uygulanması istendi.

Kaynak: AA