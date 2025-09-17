Türkiye'nin Dibinde Virüs Alarmı! Can Kaybı Artıyor

Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle can kayıpları sürüyor. Son bir haftada 8 yeni vaka görüldü, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin Dibinde Virüs Alarmı! Can Kaybı Artıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan 17 Eylül'e kadar ülkede toplam 83 Batı Nil virüsü vakasının kayda geçtiği bildirildi. Açıklamada, son bir haftada 8 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeni vakaların görülmesinin beklenen bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel koruma önlemlerinin uygulanması istendi.

İspanya'da Batı Nil Virüsü Alarmı! Ölümler Başladıİspanya'da Batı Nil Virüsü Alarmı! Ölümler BaşladıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Yunanistan
Son Güncelleme:
Havada ‘Trump’ Alarmı! Başkanlık Uçağıyla Yolcu Uçağı Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu Havada ‘Trump’ Alarmı! Başkanlık Uçağıyla Yolcu Uçağı Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
Gazze'de Katliam Bilançosu 65 Bini Aştı Gazze'de Katliam Bilançosu 65 Bini Aştı
Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum Benfica İle Anlaştığını Duyunca Tek Cümle Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon