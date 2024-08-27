İspanya'da Batı Nil Virüsü Alarmı! Ölümler Başladı

İspanya'nın Endülüs özerk yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sevilla'nın Coria del Rio kasabasında iki kişinin daha Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu son ölümlerle birlikte, bölgede son bir ay içinde bu virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiği ifade edildi.

İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bakanlık, Sevilla’nın Dos Hermanas, Los Palacios, Villafranca, Coria del Rio, Gerena ve Carmona kasabalarında şimdiye kadar 10 kişide Batı Nil virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Bu vakalardan 5’inin öldüğü, 3 kişinin taburcu edildiği ve 2 kişinin ise hala tedavi altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin 4'ünün 71 ile 87 yaşları arasında olduğu belirtildi.

Endülüs özerk yönetimi, 2024 yılı boyunca Batı Nil virüsü tanısı konulan kişi sayısının 40’a ulaştığını duyurdu. Sivrisinek ısırığıyla bulaşan bu virüse karşı önlem almak amacıyla, Sevilla'dan geçen en büyük nehir olan Guadalquivir çevresinde denetimleri artıran yönetim, bölge halkına sivrisineklere karşı koruyucu tedbirler almaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA