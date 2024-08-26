Havada Panik Anları! İstanbul'dan Kalkan Uçak, Acil İniş Yaptı
İstanbul'dan Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayolları'na ait bir uçak, kalkıştan bir süre sonra yaptığı arıza nedeniyle Amasya'ya acil iniş yaptı.
İstanbul'dan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayollarına ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya'ya zorunlu iniş yaptı.
Kaptan, kabin basıncında normal dışı belirtileri fark etmesi üzerine uçağın ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na inmesine karar verdi.
Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşme sonrası, 152 yolcusu bulunan uçak güvenli şekilde piste indi.
Arızanın giderilmesinin ardından uçağın Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği ifade edildi.
Kaynak: AA