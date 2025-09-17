Gazze'de Katliam Bilançosu 65 Bini Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'nde İsrail'in aralıksız saldırıları devam ederken, insani kriz derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, yoğun bombardıman altında sivillerin hayatta kalma mücadelesinin her geçen gün daha da zorlaştığı vurgulandı. Bakanlık, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 98 sivilin cansız bedeninin ve 385 yaralının getirildiğini bildirdi. Bu kayıplar, özellikle kuzey bölgelerdeki yoğun çatışmalar ve yardım ablukası nedeniyle yaşandı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart 2025'ten bu yana 12 bin 511 Filistinlinin öldürüldüğü, 53 bin 656 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam bilanço ise ağırlaşıyor: Can kaybı 65 bin 62'ye, yaralı sayısı 165 bin 697'ye yükseldi. Bu rakamlar, uluslararası raporlarla da örtüşüyor; örneğin, The Lancet'te yayımlanan bir analiz, Ekim 2023-Haziran 2024 arası travmatik yaralanmalardan kaynaklı ölümleri 64 bin 260 olarak tahmin ederken, Ekim 2024'e kadar bu sayının 70 bini aştığını belirtiyor.

PBS News'e göre de Eylül 2025 başı itibarıyla 64 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verileri, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarca genel olarak güvenilir bulunuyor, ancak enkaz altında kalanlar ve dolaylı ölümlerin sayısını tam yansıtmadığına dair uyarılar yapılıyor.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE KATLİAM: 2 BİN 504 ÖLÜ

İsrail'in yardım noktalarına yönelik saldırılarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, son 24 saatte 7 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 87 kişinin yaralandığı belirtildi. Toplamda, yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 504'e, yaralı sayısı ise 18 bin 381'e yükseldi. Bu saldırılar, sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini imkânsız hale getirirken, BM raporları da yardım konvoylarının hedef alındığını doğruluyor. Yardım ablukası, gıda ve tıbbi malzeme girişini büyük ölçüde engelleyerek krizi tetikliyor.

KITLIK FELAKETİ: 432 ÖLÜM, 146'SI ÇOCUK

Gazze Şeridi'nde kıtlık kaynaklı ölümler de artıyor. Bakanlık açıklamasında, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4 yeni ölüm vakası kaydedildiği, toplam ölüm sayısının 146'sı çocuk olmak üzere 432'ye yükseldiği ifade edildi. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana 31'i çocuk 154 ölüm kaydedildiğini doğruladı.

IPC'ye göre, kıtlık Gazze Valiliği'nde resmi olarak teyit edildi ve Eylül sonuna kadar 640 binden fazla kişinin katastrofik gıda güvensizliğiyle (IPC Faz 5) karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres, bunu "insan yapımı bir felaket ve insanlığın başarısızlığı" olarak nitelendirerek, açlığın savaş suçu olabileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA