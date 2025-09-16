İspanya’dan İsrail'e Çifte Darbe! Silah Sözleşmesi İptal, Eurovision’a da Boykot

Gazze saldırılarına tepki gösteren İspanya, İsrail’le yapılan 700 milyon euroluk silah sözleşmesini iptal etti. İspanya ayrıca, İsrail'in Eurovision'a katılması durumunda yarışmayı boykot edeceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
İspanya’dan İsrail'e Çifte Darbe! Silah Sözleşmesi İptal, Eurovision’a da Boykot
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya hükümeti, Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı peş peşe sert kararlar aldı. Hem askeri alanda hem de kültürel platformlarda İsrail’i hedef alan bu adımlar, Madrid’in Tel Aviv yönetimine yönelik en kapsamlı tepkilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Resmi belgelere göre, İspanya Savunma Bakanlığı, İsrail ile imzalanan ve yaklaşık 700 milyon euro değerindeki SILAM roketatar sistemlerini kapsayan sözleşmeyi feshetti. Sözleşme, İsrailli savunma devi Elbit Systems tarafından sağlanacak 12 roketatarı içeriyordu. İptal edilen anlaşmaların toplam değeri 1 milyar euroyu buldu. Daha önce 287 milyon euroluk tanksavar füze sistemi alımı da iptal edilmişti.

İspanya’dan İsrail'e Çifte Darbe! Silah Sözleşmesi İptal, Eurovision’a da Boykot - Resim : 1

BİR REST DAHA

Silah ambargosunun ardından bir başka veto da kültürel cepheden geldi. İspanya’nın ulusal yayıncısı RTVE’nin yönetim kurulu, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılması durumunda boykot kararı aldı. Karar, 10 kabul, 4 ret ve 1 çekimser oyla geçti. Böylece İspanya, İsrail’in Eurovision sahnesinde yer alması halinde çekileceğini duyuran Slovenya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda gibi ülkelerin arasına katıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçen hafta yaptığı konuşmada İsrail hükümetini “hastaneleri bombalamak” ve “çocukları açlıktan öldürmek” ile suçlamıştı. Sanchez, Netanyahu hükümetinin saldırılarını “BM tarafından da soykırım olarak tanımlanan bir vahşet” diye nitelendirmiş ve İsrail’e karşı kapsamlı tedbirler alınacağını açıklamıştı.

Netanyahu, Kudüs Üzerinden Cumhubaşkanı Erdoğan'ı Hedef Aldı!Netanyahu, Kudüs Üzerinden Cumhubaşkanı Erdoğan'ı Hedef Aldı!Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş İsrail Açıklaması: 'Soykırımın Yeni Aşaması'Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş İsrail Açıklaması: 'Soykırımın Yeni Aşaması'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İspanya İsrail Gazze
Son Güncelleme:
‘Çok Fazla Kullanıyorum’ Diyerek Açıkladı: Fenerbahçe’nin Yıldızı Ederson'un Bakın En Sevdiği Türkçe Kelime Neymiş… En Sevdiği Türkçe Kelime Ortaya Çıktı
Netanyahu, Kudüs Üzerinden Cumhubaşkanı Erdoğan'ı Hedef Aldı! Netanyahu, Kudüs Üzerinden Cumhubaşkanı Erdoğan'ı Hedef Aldı!
Trump'tan 'Hamas' İddiası! 'Esirleri Canlı Kalkan Yaptılar' Trump'tan 'Hamas' İddiası! 'Esirleri Canlı Kalkan Yaptılar'
Herkes Güvenle Kullanıyordu! Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti: Binlerce Yolcu Ortada Bırakıldı Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı