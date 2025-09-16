İspanya’dan İsrail'e Çifte Darbe! Silah Sözleşmesi İptal, Eurovision’a da Boykot

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya hükümeti, Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı peş peşe sert kararlar aldı. Hem askeri alanda hem de kültürel platformlarda İsrail’i hedef alan bu adımlar, Madrid’in Tel Aviv yönetimine yönelik en kapsamlı tepkilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Resmi belgelere göre, İspanya Savunma Bakanlığı, İsrail ile imzalanan ve yaklaşık 700 milyon euro değerindeki SILAM roketatar sistemlerini kapsayan sözleşmeyi feshetti. Sözleşme, İsrailli savunma devi Elbit Systems tarafından sağlanacak 12 roketatarı içeriyordu. İptal edilen anlaşmaların toplam değeri 1 milyar euroyu buldu. Daha önce 287 milyon euroluk tanksavar füze sistemi alımı da iptal edilmişti.

BİR REST DAHA

Silah ambargosunun ardından bir başka veto da kültürel cepheden geldi. İspanya’nın ulusal yayıncısı RTVE’nin yönetim kurulu, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılması durumunda boykot kararı aldı. Karar, 10 kabul, 4 ret ve 1 çekimser oyla geçti. Böylece İspanya, İsrail’in Eurovision sahnesinde yer alması halinde çekileceğini duyuran Slovenya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda gibi ülkelerin arasına katıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçen hafta yaptığı konuşmada İsrail hükümetini “hastaneleri bombalamak” ve “çocukları açlıktan öldürmek” ile suçlamıştı. Sanchez, Netanyahu hükümetinin saldırılarını “BM tarafından da soykırım olarak tanımlanan bir vahşet” diye nitelendirmiş ve İsrail’e karşı kapsamlı tedbirler alınacağını açıklamıştı.

Kaynak: İHA