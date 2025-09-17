ABD Vizesinde Kriz! Tüm Evraklar Hazır Olsa Bile Türkler Gidemiyor... En Erken Randevu Tarihi Haziran 2027

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Türkiye’ye yönelik vize uygulamalarında ciddi gecikmeler yaşanıyor. Türk vatandaşlarının en çok başvurduğu B1/B2 turist vizelerinde randevu tarihleri 2027 yılının haziran ayına kadar ertelenmiş durumda. Halihazırda randevusu bulunanların işlemleri devam ederken, yeni başvurularda yıllarca bekleme zorunluluğu ortaya çıktı.

Yaşanan durum, özellikle ABD’de ailesi bulunan ve seyahat planı yapan vatandaşların büyük mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Yoğun taleplere rağmen ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde vize işlemleri için ayrılan kontenjanın artırılmaması dikkat çekiyor.

ABD’nin turist vizesi kontenjanlarını son yıllarda bilinçli olarak düşük tuttuğu belirtiliyor. Benzer bir uygulamanın Orta Doğu’daki bazı ülkelerde de olduğu kaydedilirken, Abu Dabi’de ABD vizesi için bekleme süresinin 18 aya kadar çıktığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA RANDEVU BULUNAMIYOR

İstanbul ise en uzun randevu sürelerinin görüldüğü merkezlerden biri haline geldi. Vize süreci DS-160 formunun doldurulması ve 185 dolarlık MRV ücretinin ödenmesiyle başlarken, başvuru sahipleri uzun randevu tarihlerine rağmen bu işlemleri tamamlamak zorunda kalıyor.

ABD vizesi için gerekli belgeler arasında DS-160 onay sayfası, MRV ücret dekontu, geçerli pasaport, biyometrik fotoğraf ve başvuru sahibinin mali durumunu ile Türkiye’ye dönüş bağlarını gösteren evraklar yer alıyor. Mülakatı başarıyla geçen başvuru sahipleri, onaylanan vizelerini birkaç gün içinde pasaportlarıyla birlikte teslim alabiliyor.

