Katliamı Gizleyemezsiniz! Büyük İşgalde Bir Ambargo Daha... Gazze'de İnternet ve İletişim Tamamen Kesildi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun kara harekâtı hız kazandı. Gazze kentinde başlayan operasyon, "Gideon'un Savaş Arabaları II" olarak adlandırılan geniş çaplı bir saldırı kapsamında gerçekleştiriliyor. Yerel yetkililere göre, harekât sırasında Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde onlarca sivil hayatını kaybetti; en az 52 kişinin öldüğü bildirildi. Tanıklar, yoğun bombardımanın altında sivillerin çığlıklarını duyduklarını ve şehrin büyük kısmının zaten harabeye döndüğünü aktardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), harekâtın Hamas'ın kalesini yok etmeyi hedeflediğini ve Güney İsrail topluluklarının güvenliğini sağlamak için zorunlu olduğunu savundu. Ancak, BM ve insan hakları örgütleri, bu operasyonun sivil kayıpları artıracağını ve Gazze'deki insani krizi derinleştireceğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarından...

KATLİAMIN KORKUNÇ BOYUTU!

Bölgeye uygulanan insani yardım ablukası, Filistinlilerin gıda ve suya erişimini neredeyse imkânsız hale getirdi. Abluka nedeniyle binlerce kişi, bombardıman tehlikesinden kaçınmak ve yiyecek bulmak amacıyla Gazze kentinden güneye doğru göç etmeye çalışıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, savaşın başından bu yana toplamda 62 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti; bunların büyük kısmı sivillerden oluşuyor. İsrail tarafı ise 8 binden fazla militanın öldürüldüğünü iddia etse de, bu rakamlar uluslararası gözlemcilerce eleştiriliyor. Görgü tanıkları, kaçış sırasında yolların tıkanık olduğunu ve ambulansların bile ilerleyemediğini belirtiyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarından...

GAZZE'NİN KUZEYİNDE İLETİŞİM KESİLDİ

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde internet ve iletişimi kesmesi, durumu daha da kritik hale getirdi. Filistin telekomünikasyon şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze kenti ve kuzey vilayetinde sabit internet ile iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiği belirtildi. İsrail'in bölgeye iletişim sağlayan ana hatları hedef alması sonucu yaşanan kesintinin, saldırı riskleri altında onarım çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, birçok bölgede internetin saatlerdir kapalı olduğunu doğruladı. Bu kesinti, Gazze'nin üçüncü büyük iletişim blackout'u olarak nitelendiriliyor ve gazetecilerin, yardım çalışanlarının ve sivillerin dış dünyayla bağını koparıyor. Birleşmiş Milletler, bu kesintilerin insani operasyonları felç ettiğini ve acil yardım koordinasyonunu engellediğini ifade etti. Filistin Telekomünikasyon Düzenleme Otoritesi, İsrail'i telekom altyapısını "sistematik olarak hedef almakla" suçladı.

Kaynak: Haber Merkezi